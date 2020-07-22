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"السعودية للكهرباء" تطالب بمقارنة كمية الاستهلاك بالفترة المدونة بالفاتورة

Time منذ 36 دقيقة
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"السعودية للكهرباء" تطالب بمقارنة كمية الاستهلاك بالفترة المدونة بالفاتورة

الرياض (صدى):
دعت الشركة السعودية للكهرباء، مشتركيها إلى التركيز على كمية الاستهلاك عند قراءة بيانات فاتورة الخدمة الكهربائية، ومقارنتها بفترة الاستهلاك المدونة في الفاتورة، وذلك كي لا يحدث لبس لدى بعض المشتركين الذين قد يظنون أن الفاتورة قد صدرت لهم في فترة غيابهم عن المنزل على سبيل المثال.

وأكدت الشركة، التزامها بمعايير الشفافية والمصداقية التي تنتهجها في كل مراحل الفوترة، ليتمكن المشترك من التعرف على بيانات فاتورته الفنية والمالية بموثوقية عالية.

ولفتت إلى أهمية التركيز على ما وصفته بـ "الرقم الأهم"، في فاتورة الكهرباء الجديدة، الذي يمثل كمية الاستهلاك كونه يحدد قيمة الفاتورة عن فترة القراءة التي تمت للعداد الخاص بكل مشترك.

وأوضحت أنها راعت في تصميم فاتورة الخدمة الكهربائية إبراز البيانات والأرقام التي تهم المشترك، خاصة ما يتعلق بكمية الاستهلاك التي تُمثل الفارق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة لعداد المشترك خلال دورة قراءة الفاتورة، التي يترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

وبينت "السعودية للكهرباء"، أن مقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العداد توضح للمشترك كمية الاستهلاك المسجلة عن فترة القراءة، فإذا كانت القراءة في الفاتورة أقل من العداد، فمعنى ذلك أن كمية الاستهلاك صحيحة، وإذا كانت أكبر من قراءة العداد، فمعنى ذلك أن هناك خطأ، ويجب مراجعة الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي وفرتها في موقعها الإلكتروني هنا وتطبيق الكهرباء هنا، وحسابات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد 920001100.

وحرصت الشركة في تصميم فاتورة الخدمة الكهربائية على تضمينها خلية فيها رسمان بيانيان، الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم "كمية الاستهلاك" على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، أما الرسم الثاني فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال 12 شهراً السابقة للفاتورة المعنية، والشهر الحالي ونظيره من العام السابق.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
abdul
ايش فيها. بنغسل ايادينا كل ساعتين . غسل وتعقيم الاموال الوسخة شيئ جميل. يجنّبك الاصابة بالكورنة. اليس كذالك ؟
الرمز
وفضحهم عدنان جستنية .والله عدنان جسنيه مرجع لكم كم انتم سفها وتحاولون تسفيه الاخرين والدليل استشاد جستنيه يلمشهد في مكه وانه في رمضان حسب المشهد وتحليل عدنان له .وشر البليه مايضحك ومع الاسف انه محسوب من كبار المحللين والوضح ان عدنان انتهت صلاحية .يعني اهذرا خرف............
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يشـافـيه ويعافـيه ممـافيه .
عبدالوهاب
حاسبه للبيع هههههههه تراها ٣٠٠ وش حاسبه هههههههههه

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