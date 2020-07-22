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شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1496
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والجبيل، وجازان، وينبع.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف أول المواد الخام (جازان)، رئيس الأعمال المالية (ينبع)، محلل مالي/ المعادن (جدة)، مسؤول العمليات المالية والمحاسبية (جازان)، مدير الصيانة (ينبع)، رئيس حلول الأعمال الرقمية (الجبيل)، مسؤول الحسابات المالية (الجبيل).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مستشار أول إدارة المواهب (الرياض)، رئيس التطوير التنظيمي (الرياض)، مستشار رئيسي الإستراتيجية والاندماج والاستحواذ (الرياض)؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يوليو 2020م، عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
abdul
ايش فيها. بنغسل ايادينا كل ساعتين . غسل وتعقيم الاموال الوسخة شيئ جميل. يجنّبك الاصابة بالكورنة. اليس كذالك ؟
الرمز
وفضحهم عدنان جستنية .والله عدنان جسنيه مرجع لكم كم انتم سفها وتحاولون تسفيه الاخرين والدليل استشاد جستنيه يلمشهد في مكه وانه في رمضان حسب المشهد وتحليل عدنان له .وشر البليه مايضحك ومع الاسف انه محسوب من كبار المحللين والوضح ان عدنان انتهت صلاحية .يعني اهذرا خرف............
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يشـافـيه ويعافـيه ممـافيه .
عبدالوهاب
حاسبه للبيع هههههههه تراها ٣٠٠ وش حاسبه هههههههههه

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