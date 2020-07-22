شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والجبيل، وجازان، وينبع.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف أول المواد الخام (جازان)، رئيس الأعمال المالية (ينبع)، محلل مالي/ المعادن (جدة)، مسؤول العمليات المالية والمحاسبية (جازان)، مدير الصيانة (ينبع)، رئيس حلول الأعمال الرقمية (الجبيل)، مسؤول الحسابات المالية (الجبيل).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مستشار أول إدارة المواهب (الرياض)، رئيس التطوير التنظيمي (الرياض)، مستشار رئيسي الإستراتيجية والاندماج والاستحواذ (الرياض)؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يوليو 2020م، عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .