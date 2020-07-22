الهلال يخطف «مارادونا السعودية» من النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نادي الهلال تعاقد مع اللاعب الشاب هيثم عسيري، جناح النادي الأهلي، البالغ من العمر 18 سنة، الذي صعده المدير الفني الصربي فلادان ميلوفيتش، إلى الفريق الأول لكرة القدم، منذ أيام قليلة.
وظهر هيثم عسيري في بطولة الكأس الدولية تحت 17 سنة، والذي شارك فيها فريق الأهلي للناشئين، حيث قدم مستويات مبهرة أمام أندية عالمية؛ مثل: ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وروما الإيطالي.
وواصل عسيري، إبداعه في الملاعب السعودية، وفي دوري الناشئين بالتحديد، حيث سجل 24 هدفًا في موسم 2018-2019؛ فضلًا عن المباراة التاريخية الذي قدمها أمام الهلال، في دوري الناشئين، حيث سجل هدفين، ليقود الأهلي للفوز بخماسية كاملة.
وفي السياق نفسه، يسعى الهلال، من خلال تحركاته الأخيرة، إلى ضمان التعاقد مع اللاعب الشاب، قبل دخول النصر في الخط، بقيادة رئيسه صفوان السويكت الذي عرف بالاهتمام بخطف جميع المواهب الشابة، وهو ما ظهر بشدة في الميركاتو الصيفي الحالي.