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ارتفاع درجة الحرارة يخفض نسبة وفيات الفيروس

Time منذ 58 دقيقة
Views 1705
ارتفاع درجة الحرارة يخفض نسبة وفيات الفيروس

الرياض (صدى):
أفادت دراسة بريطانية، أن زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يساعد في انخفاض نسبة الوفيات جراء الفيروس المستجد بنسبة 15%؛ حيث أكد البروفيسور تيم سبيكتور، عالم الأوبئة في كينغز كوليدج في لندن، إن الصيف كان فرصة سانحة لإخراج الفيروس من أوروبا.

وأوضح البروفيسور تيم سبيكتور، أن الناس يبدو أنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض شديدة عندما يكون الطقس أكثر دفئًا وأكثر رطوبة، ويكونوا أكثر عرضة للخطر عندما يكون الجو باردًا، لافتًا إلى أن هذا كان "مصدر قلق خاص" لبريطانيا لأن آلاف الأشخاص ما زالوا يصابون بالعدوى كل يوم وأن نهاية الصيف تقترب بالفعل.

وأضاف الطبيب البريطاني: " في أوروبا، حيث كان لدينا سبعة مستشفيات تسجل البيانات ودرجات الحرارة والوقت، رأينا أنه مقابل كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ينخفض معدل الوفيات بنحو 15 في المائة، وبشكل عام، كلما ازداد الطقس دفئًا، انخفضت شدة المرض وانخفض معدل الوفيات بمرور الوقت" .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
abdul
ايش فيها. بنغسل ايادينا كل ساعتين . غسل وتعقيم الاموال الوسخة شيئ جميل. يجنّبك الاصابة بالكورنة. اليس كذالك ؟
الرمز
وفضحهم عدنان جستنية .والله عدنان جسنيه مرجع لكم كم انتم سفها وتحاولون تسفيه الاخرين والدليل استشاد جستنيه يلمشهد في مكه وانه في رمضان حسب المشهد وتحليل عدنان له .وشر البليه مايضحك ومع الاسف انه محسوب من كبار المحللين والوضح ان عدنان انتهت صلاحية .يعني اهذرا خرف............
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يشـافـيه ويعافـيه ممـافيه .
عبدالوهاب
حاسبه للبيع هههههههه تراها ٣٠٠ وش حاسبه هههههههههه

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