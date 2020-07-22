كارلوس ادواردو على بعد خطوات من الإنتقال إلى الأهلي

وكالات (صدى):
أصبح اللاعب البرازيلي كارلوس ادواردو ، على بعد خطوات من الإنتقال لصفوف النادي الأهلي خلال صفقة تبادلية مع نادي الهلال.
وقالت تقارير بأن الأهلي تفاوض مع اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 30 عاما لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح بسبب مطالب اللاعب المالية لكن تراجع الأندية القطرية عن ضم اللاعب اعاد البرازيلي للصورة من جديد بالنسبة للأهلي.
وتابعت التقارير بأن الأهلي يقترب من التوصل لاتفاق لضم ادواردو اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث وافق النادي على شروط اللاعب المادية ، فقط ينتظر توفير المبلغ ، والذي قد يتحمله الأمير منصور بن مشعل، عضو الشرف الذهبي، المشرف على فريق الكرة.