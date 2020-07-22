نقل "منى عبد الغني" للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

القاهرة (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية ومقدمة البرامج " منى عبد الغني " لأزمة صحية نقلت على أثرها للمستشفى ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها .
ووجهت "منى " الشكر لهيئة الإسعاف المصرية على عدم تأخرها عليها وإنقاذ حياتها بعدما تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية .
ونصحت " منى " الجمهور تحت عنوان " رسالة شكر وتحذير " بضرورة احتفاظهم بأرقام الطوارئ لمثل هذه الحالات .
وتفاعل الجمهور مع الفنانة التي ارتبطت اسمها على مدى سنوات ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " على قناة " سي بي سي " الفضائية متمنين لها الشفاء العاجل .
الجدير بالذكر ان منى عبد الغني اعتزلت الغناء وارتدت الحجاب وتوجهت للأعمال الدرامية والدينية وتقديم البرامج الإجتماعية .