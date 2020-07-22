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نقل "منى عبد الغني" للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

Time منذ 5 ساعات
Views 2195
نقل "منى عبد الغني" للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

القاهرة (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية ومقدمة البرامج " منى عبد الغني " لأزمة صحية نقلت على أثرها للمستشفى ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها .

ووجهت "منى " الشكر لهيئة الإسعاف المصرية على عدم تأخرها عليها وإنقاذ حياتها بعدما تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية .

ونصحت " منى " الجمهور تحت عنوان " رسالة شكر وتحذير " بضرورة احتفاظهم بأرقام الطوارئ لمثل هذه الحالات .

وتفاعل الجمهور مع الفنانة التي ارتبطت اسمها على مدى سنوات ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " على قناة " سي بي سي " الفضائية متمنين لها الشفاء العاجل .

الجدير بالذكر ان منى عبد الغني اعتزلت الغناء وارتدت الحجاب وتوجهت للأعمال الدرامية والدينية وتقديم البرامج الإجتماعية .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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