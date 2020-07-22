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إطلاق برنامج النخبة لحديثي التخرج برواتب شهرية وتدريب على رأس العمل

Time منذ ساعة
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إطلاق برنامج النخبة لحديثي التخرج برواتب شهرية وتدريب على رأس العمل

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عن إطلاق برنامج النخبة في مسار الأعمال ومسار تقنية المعلومات.

ودعت المؤسسة حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.

وأكدت أن البرنامج يقدم عدة مزايا وهي راتب شهري، وتأمين الطبي، ودورات التدريبية، وتدريب على رأس العمل، مشترطة على المتقدم حاصلًا على مؤهل البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم، ، وأن يكون المتقدم من خريجي هذا العام 2020، وألا يقل المعدل الأكاديمي عند التخرج عن 3 من 4، أو 4 من 5.

وأشارت إلى أن التقديم متاح للرجال والنساء؛ ومقر العمل في الرياض، مضيفة أن التقديم متاح حتى يوم غد، الخميس، على الرابط التالي : أضغط هنا

 

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماتعودنا نفرط باالمواهب ونبني نجوم للمستقبل ونصير أكاديمية ومتجرلبقيه الفرق واخرتها يفكرون بمخلفات و بآسماءغامضه وغير معروفه بعد لك الله ياملكي من طلع لنا طال عمره👎رايح فيها ويدار من الخارج👌😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماتعودنا نفرط باالمواهب ونبني نجوم للمستقبل ونصير أكاديمية ومتجرلبقيه الفرق واخرتها يفكرون بمخلفات و بآسماءغامضه وغير معروفه بعد لك الله ياملكي من طلع لنا طال عمره👎رايح فيها ويدار من الخارج👌😊
عادل عبدالحي حمزة
وتعد هذه اخر طوة يعني ايه طوة ولا خطأ املائي
ابوبدر
ازين ومثل هذا واشكاله لازم اقصائهم من المجتمعات العربية والاسلامية. هذولا فاسدين
ابوبدر
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها ووالداي جنة الفردوس الاعلى وجميع المسلمين.

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