ميزة جديدة يطلقها «إنستغرام» بهدف جمع التبرعات الغير ربحية

وكالات (صدى):
بدأ تطيبق إنستغرام بإطلاق ميزة جديدة بهدف جمع التبرعات الشخصية لمستخدميه أو لأعمالهم التجارية الصغيرة أو لصديق بشكل مباشر بداخل التطبيق.
وقال التطبيق أن هذة الميزة الجديدة سيتم تفعيلها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا، ويمكن للأشخاص التبرع إلى منظمة غير ربحية من خلال هذه الميزة.
وأوضح إنستغرام بأن لتفعيل الميزة ، سيطلب تحديد صورة وفئة لجمع التبرعات والمزيد من التفاصيل حول السبب وراء جمع الأموال، كما ستحتاج أيضا إلى إدخال تفاصيل حسابك الجاري لفحصه عبر موقع Stripe، الذي يسمح للأفراد والشركات بإجراء المدفوعات واستلامها عبر.