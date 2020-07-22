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ألم القدمين ليلًا ينذر بمرض عصبي

Time منذ 8 ساعات
Views 2032
ألم القدمين ليلًا ينذر بمرض عصبي

أميرة خالد (صدى):
كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، أن الشعور بوخز في القدمين ليلاً ينذر بالإصابة بمتلازمة تململ الساقين، وهي عبارة عن اضطراب في وظيفة الأعصاب قد يكون مرضاً مستقلا بذاته أو عرضاً لمرض آخر، مثل خلل في وظيفة الكلى أو اضطراب في وظيفة الغدة الدرقية.

وأوضحت الرابطة، أنه قد يكون مرتبطًا بنقص في عنصر الحديد، أو فيتامين B12، فيما تُزيد بعض العوامل من حدة المتاعب، مثل التوتر العصبي والعمل البدني الشاق وممارسة الأنشطة الرياضية بشدة، فضلًا عن بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، قد تُزيد من تململ الساقين.

وفي السياق نفسه، أكد أطباء الأعصاب، على ضرورة ممارسة بعض الأنشطة الرياضية البسيطة وإجراء جلسات تدليك وأخذ حمامات تبادلية (ساخن وبارد) والاستغناء عن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، لمواجهة تلك الآلام.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ترًجع باالسلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جلسوها ع الجنوووووط😐
abdul
ضريبة علي كل شيئ ، مثل رأسمالية امركا. الله المستعان .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

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