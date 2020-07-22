ألم القدمين ليلًا ينذر بمرض عصبي

أميرة خالد (صدى):
كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، أن الشعور بوخز في القدمين ليلاً ينذر بالإصابة بمتلازمة تململ الساقين، وهي عبارة عن اضطراب في وظيفة الأعصاب قد يكون مرضاً مستقلا بذاته أو عرضاً لمرض آخر، مثل خلل في وظيفة الكلى أو اضطراب في وظيفة الغدة الدرقية.
وأوضحت الرابطة، أنه قد يكون مرتبطًا بنقص في عنصر الحديد، أو فيتامين B12، فيما تُزيد بعض العوامل من حدة المتاعب، مثل التوتر العصبي والعمل البدني الشاق وممارسة الأنشطة الرياضية بشدة، فضلًا عن بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، قد تُزيد من تململ الساقين.
وفي السياق نفسه، أكد أطباء الأعصاب، على ضرورة ممارسة بعض الأنشطة الرياضية البسيطة وإجراء جلسات تدليك وأخذ حمامات تبادلية (ساخن وبارد) والاستغناء عن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، لمواجهة تلك الآلام.