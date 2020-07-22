الأعداد السابقة للصحيفة

"بئر الخير" الذي انطلق منه انتاج النفط 1938

Time منذ ساعة
Views 802
"بئر الخير" الذي انطلق منه انتاج النفط 1938
Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
abdul
ايش فيها. بنغسل ايادينا كل ساعتين . غسل وتعقيم الاموال الوسخة شيئ جميل. يجنّبك الاصابة بالكورنة. اليس كذالك ؟
الرمز
وفضحهم عدنان جستنية .والله عدنان جسنيه مرجع لكم كم انتم سفها وتحاولون تسفيه الاخرين والدليل استشاد جستنيه يلمشهد في مكه وانه في رمضان حسب المشهد وتحليل عدنان له .وشر البليه مايضحك ومع الاسف انه محسوب من كبار المحللين والوضح ان عدنان انتهت صلاحية .يعني اهذرا خرف............
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يشـافـيه ويعافـيه ممـافيه .
عبدالوهاب
حاسبه للبيع هههههههه تراها ٣٠٠ وش حاسبه هههههههههه

أخر الأخبار

تنفيذ جدة تلزم مواطن بدفع 800 ألف ريال قيمة رؤوس أغنام لم يدفع ثمنها
تنفيذ جدة تلزم مواطن بدفع 800 ألف ريال قيمة رؤوس أغنام لم يدفع ثمنها
Time منذ 6 دقائق Views 1028
دراسة تكشف فوائد هائلة للقرفة على مرضى السمنة والسكري
دراسة تكشف فوائد هائلة للقرفة على مرضى السمنة والسكري
Time منذ 11 دقيقة Views 1219
«بلومبيرغ»: المملكة تستعد لحرق كميات قياسية من النفط الخام لراحة المواطنين
«بلومبيرغ»: المملكة تستعد لحرق كميات قياسية من النفط الخام لراحة المواطنين
Time منذ 14 دقيقة Views 1318
بالفيديو.. منظومة التكييف وآلية تبريد الحرم المكي
بالفيديو.. منظومة التكييف وآلية تبريد الحرم المكي
Time منذ 20 دقيقة Views 1083
مدير فرع الهلال الاحمر بالشمالية يكرم المساعد للشؤون المالية والادارية السابق
مدير فرع الهلال الاحمر بالشمالية يكرم المساعد للشؤون المالية والادارية السابق
Time منذ 31 دقيقة Views 1161
"السعودية للكهرباء" تطالب بمقارنة كمية الاستهلاك بالفترة المدونة بالفاتورة
"السعودية للكهرباء" تطالب بمقارنة كمية الاستهلاك بالفترة المدونة بالفاتورة
Time منذ 35 دقيقة Views 1619
الهلال يخطف «مارادونا السعودية» من النصر
الهلال يخطف «مارادونا السعودية» من النصر
Time منذ 42 دقيقة Views 1994
شاب يكتشف إصابته بالسرطان قبل تخرجه من القوات الجوية بشهر واحد
شاب يكتشف إصابته بالسرطان قبل تخرجه من القوات الجوية بشهر واحد
Time منذ 47 دقيقة Views 1923
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
Time منذ 52 دقيقة Views 1494
عارضة أزياء تخطف الأنظار بفستان زفافها المصنوع من الذهب
عارضة أزياء تخطف الأنظار بفستان زفافها المصنوع من الذهب
Time منذ 54 دقيقة Views 1449