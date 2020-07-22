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"بئر الخير" الذي انطلق منه انتاج النفط 1938
منذ ساعة
802
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
abdul
ايش فيها. بنغسل ايادينا كل ساعتين . غسل وتعقيم الاموال الوسخة شيئ جميل. يجنّبك الاصابة بالكورنة. اليس كذالك ؟
الرمز
وفضحهم عدنان جستنية .والله عدنان جسنيه مرجع لكم كم انتم سفها وتحاولون تسفيه الاخرين والدليل استشاد جستنيه يلمشهد في مكه وانه في رمضان حسب المشهد وتحليل عدنان له .وشر البليه مايضحك ومع الاسف انه محسوب من كبار المحللين والوضح ان عدنان انتهت صلاحية .يعني اهذرا خرف............
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يشـافـيه ويعافـيه ممـافيه .
عبدالوهاب
حاسبه للبيع هههههههه تراها ٣٠٠ وش حاسبه هههههههههه
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