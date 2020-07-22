تدريب وتوظيف بإحدى مشاريع أرامكو

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز الوطني للتدريب الإنشائي بالنعيرية (NCTC)، اليوم الأربعاء، عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة أو الصناعية (الدفعة العاشرة) في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بإحدى الشركات المحلية أو العالمية العاملة في تنفيذ مشاريع شركة أرامكو.
واشترط المركز، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الصناعية، لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وأن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 30 سنة، وأن يكون لائقًا طبيًا.
وتتمثل مميزات البرنامج في: شهادة دبلوم مشارك معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مكافأة شهرية خلال فترة التدريب، راتب مجزي بعد التخرج، تدريب لمدة سنة بالمركز في مدينة النعيرية، تأمين طبي للمتدرب.
وأوضح المركز، أن التخصصات هي: الكهرباء، تركيب الأنابيب، اللحام، الأمن والسلامة المهنية، الآلات الدقيقة؛ بينما التقديم متاح من اليوم الأربعاء، وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .