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تدريب وتوظيف بإحدى مشاريع أرامكو

Time منذ ساعة
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تدريب وتوظيف بإحدى مشاريع أرامكو

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز الوطني للتدريب الإنشائي بالنعيرية (NCTC)، اليوم الأربعاء، عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة أو الصناعية (الدفعة العاشرة) في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بإحدى الشركات المحلية أو العالمية العاملة في تنفيذ مشاريع شركة أرامكو.

واشترط المركز، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الصناعية، لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وأن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 30 سنة، وأن يكون لائقًا طبيًا.

وتتمثل مميزات البرنامج في: شهادة دبلوم مشارك معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مكافأة شهرية خلال فترة التدريب، راتب مجزي بعد التخرج، تدريب لمدة سنة بالمركز في مدينة النعيرية، تأمين طبي للمتدرب.

وأوضح المركز، أن التخصصات هي: الكهرباء، تركيب الأنابيب، اللحام، الأمن والسلامة المهنية، الآلات الدقيقة؛ بينما التقديم متاح من اليوم الأربعاء، وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
abdul
ايش فيها. بنغسل ايادينا كل ساعتين . غسل وتعقيم الاموال الوسخة شيئ جميل. يجنّبك الاصابة بالكورنة. اليس كذالك ؟
الرمز
وفضحهم عدنان جستنية .والله عدنان جسنيه مرجع لكم كم انتم سفها وتحاولون تسفيه الاخرين والدليل استشاد جستنيه يلمشهد في مكه وانه في رمضان حسب المشهد وتحليل عدنان له .وشر البليه مايضحك ومع الاسف انه محسوب من كبار المحللين والوضح ان عدنان انتهت صلاحية .يعني اهذرا خرف............
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يشـافـيه ويعافـيه ممـافيه .
عبدالوهاب
حاسبه للبيع هههههههه تراها ٣٠٠ وش حاسبه هههههههههه

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