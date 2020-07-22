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اختفاء ثاني فتاة خلال اسبوعين يثير المخاوف بدولة عربية

Time منذ 6 دقائق
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اختفاء ثاني فتاة خلال اسبوعين يثير المخاوف بدولة عربية

مليكة فؤاد (صدى):
في حادث غريب ، اختفت فناة مغربية في ظروف غامضة بعد خروجها من مدرستها بإقليم الفقيه بن صالح عقب تأدية الإمتحان .

والمثير للدهشة ان اسرة الفتاة اكدت ان ابنتهم البالغة من العمر 20 عام لم تاني من أي إضطرابات او مشاكل نفسية وكانت متفوقة في دراستها ومستقرة عائليا .

ورغم جهود الشرطة وعائلة الفتاة إلا انه لم يتبين أي دليل يقود لها ما أثار حالة من القلق والهلع في الراي العام .

وشهدت المغرب قبل اسبوعين اختفاء فتاة أيضاً غير انها عُثر عليها مكبلة اليدين وعارية والدماء تنزف من جسدها بعد قتلها بالسكين .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يردها لاهلها سالمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
عبدالله
يعتبر مخالف صاحب الشاحنة لعدم استخدام طريق الشاحنات مخرج ١٨
فيصل
طيب حنا وش علانا منهم
فيصل
احمد ليش ماتروح الديره الان الحج قرب

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