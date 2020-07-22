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بالفيديو.. فوز الفهد تخرج عن صمتها وترد على الزج بإسمها مع المتورطين بغسيل الأموال

Time منذ 8 دقائق
Views 215
بالفيديو.. فوز الفهد تخرج عن صمتها وترد على الزج بإسمها مع المتورطين بغسيل الأموال

خالد الظفيري (صدى):
عبرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد عن استيائها بعد الزج بإسمها من بين الـ10 مشاهير المتهمين بغسيل الأموال.

وتداول نشطاء التواصل الإجتماعي المعلومات التي تم الكشف فيها عن الأحرف الأولى للمشاهير المتورطين في "غسيل الأموال" وكان من بينهم حروف" ف.ف"، ما جعل فوز الفهد تخرج عن صمتها إزاء هذا الأمر.

وردت فوز الفهد على ذلك "يا جماعة هدوا الله يعني حرام في كلام قاعد ينقال يعني حرام خافوا ربكم عيب.. ناس تقط ليل نهار خمس ست سنين أخشي.. حرام والله حرام والله عندكم ناس تحبوهم عندكم عيال عندكم بنات والله عيب.. ملينا.. جد ملينا خلاص".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يردها لاهلها سالمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
عبدالله
يعتبر مخالف صاحب الشاحنة لعدم استخدام طريق الشاحنات مخرج ١٨
فيصل
طيب حنا وش علانا منهم
فيصل
احمد ليش ماتروح الديره الان الحج قرب

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