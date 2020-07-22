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التأمينات الإجتماعية: إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام الخميس 2 ذو الحجة
منذ 20 دقيقة
1322
1
الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، بأن إجازة عيد الأضحى المبارك، ستبدأ بنهاية دوام الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ.
وتابعت المؤسسة عبر حسابها "تويتر" بأن العودة للعمل سيكون الأحد 19 ذو الحجة 1441هـ.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
الله يردها لاهلها سالمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
عبدالله
يعتبر مخالف صاحب الشاحنة لعدم استخدام طريق الشاحنات مخرج ١٨
فيصل
طيب حنا وش علانا منهم
فيصل
احمد ليش ماتروح الديره الان الحج قرب
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