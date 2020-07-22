سبب هام لضرورة خلع الأحذية قبل الدخول للمنزل

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة خاصة بعلم الأحياء الدقيقة أجرتها جامعة هيوستن مؤخرا، أن نحو 40% من الأحذية التي شملتها الدارسة، تحوي على بكتيريا المطثية العسيرة، وهذه البكتيريا هي واحدة من بين أكثر مسببات الأمراض انتشارا في المستشفيات.
وأوضحت العديد من الدراسات، إمكانية انتقال الفيروس المستجد عبر الأحذية؛ بينما أكدت الدراسة أن البكتيريا التي تلصق بأحذيتنا تفوق خطورتها تلك الموجودة على مقاعد المراحيض العامة، فعدد البكتيريا الموجودة على الحذاء يمكن أن يصل إلى حوالي 420 ألف جرثومة، بعد ارتداء الحذاء لمدة أسبوعين فقط.
وتعتبر بكتيريا كلوستريديوم ديفسيل والمعروفة بالمطثية العسيرة، من أنواع البكتيريا المعوية غير الضارة، ولكن الخطير هو أن بعض سلالات هذه البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، والإصابة بها يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الفلورا المعوية؛ ما يؤدي بدوره إلى حدوث التهاب في الأمعاء مترافق بحالات إسهال شديدة بسببها.
ويعد من الأشياء الخطيرة أيضًا ارتفاع عدد البكتيريا القولونية والمعروفة بـ" إي كولاي"؛ فعلى الرغم من أن معظم أنواع هذه البكتيريا ليس ضارا، لكن هناك أنواعا خطيرة وتؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي والتهابات حادة في المجاري البولية.