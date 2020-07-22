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وثائق مسربة تكشف «سر الجزيرة» التي أهداها رئيس موريتانيا السابق لأمير قطر حمد بن خليفة

Time منذ 53 دقيقة
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وثائق مسربة تكشف «سر الجزيرة» التي أهداها رئيس موريتانيا السابق لأمير قطر حمد بن خليفة

ماجد القزيز (صدى):
كشفت وثائق مسربة، بأن شيك بقيمة 10 ملايين دولار تم تسليمه للحساب الخاص لرئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، من قبل أمير قطر السابق حمد بن خليفة، مقابل جزيرة تابعة لبلاده أهداها له.

وأوضحت تقارير بأن مصادر قريبة من لجنة التحقيق البرلمانية التي تنظر في ملفات فساد العشرية الماضية 2009-2019، أن ولد عبد العزيز تسلم هذا الشيك المصرفي خلال استقباله دبلوماسيا قطريا في المقر الرئاسي في نواكشوط.

ومن جهتها أقرت الجمعية الوطنية مساء أمس على محضر مؤتمر الرؤساء، المتضمن طلبا من لجنة التحقيق البرلمانية بتوسعة صلاحياتها، لتشمل التحقيق في قيام الرئيس السابق ولد عبد العزيز بالتنازل عن جزيرة تيدرة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يردها لاهلها سالمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
عبدالله
يعتبر مخالف صاحب الشاحنة لعدم استخدام طريق الشاحنات مخرج ١٨
فيصل
طيب حنا وش علانا منهم
فيصل
احمد ليش ماتروح الديره الان الحج قرب

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