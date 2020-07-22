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محكمة الإستئناف تؤيد إلغاء قرار بتحويل عضو تدريس إلى موظف

Time منذ ساعة
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محكمة الإستئناف تؤيد إلغاء قرار بتحويل عضو تدريس إلى موظف

مكة المكرمة (صدى):
قررت الدائرة الاولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكما يقضي بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة الادارية ، بإلغاء القرار الصادر بنقل عضو هيئة تدريس الى موظف.

و جاء نص القرار بإلغاء القرار الصادر من مدير جامعة ام القري رقم 938/م/س وتاريخ 1/7/1438 المتضمن نقل الدكتور احمد بن يوسف جمال زمزمي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية الى موظف بمعهد المخطوطات واحياء التراث الاسلامي وتكليفه باعمال لا ترتبط بالطلاب.

وكان مدير ام القرى السابق الدكتور بكري عساس قد أصدر قرار تأديبيا بنقل الدكتور احمد زمزمي الي وظيفة أخرى في غير تخصصه وقام الاخير برفع دعوى بالمحكمة الادارية وبعد عقده عدة جلسات للجنة اصدرت اللجنة حكمها بالغاء القرار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يردها لاهلها سالمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
عبدالله
يعتبر مخالف صاحب الشاحنة لعدم استخدام طريق الشاحنات مخرج ١٨
فيصل
طيب حنا وش علانا منهم
فيصل
احمد ليش ماتروح الديره الان الحج قرب

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