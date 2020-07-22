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"الصحة" تطلق دليلاً شاملاً لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا

Time منذ 31 دقيقة
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"الصحة" تطلق دليلاً شاملاً لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
نشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية دليلاً شاملاً لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا كوفيد - 19.

وتضمن الدليل تعريف بالحالات التي تستدعي العزل المنزلي (تأكد الإصابة/ الإشتباه في الإصابة)، حيث أكدت إلزامية العزل المنزلي لكل من تظهر عليه الأعراض الإصابة بفيروس كورونا.

كما تطرق الدليل إلى أعراض كورنا ونصح بالتوجه مباشرةً إلى عيادات تطمن الأقرب إليك عند ظهور أي أعراض.

وذكر الدليل أن 80% من الأشخاص المصابين بكورونا تكون أعراضهم بسيطة أو بدون أعراض ويمكن بإذن الله تعافيهم في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى.

واشتمل الدليل على عدة موضوعات من أبرزها" ماهو العزل المنزلي/ ماذا عليك عمله خلال هذه الفترة/ شروط العزل/ متى تبدأ فترة العزل أو الحجر المنزلي ومتى تنتهي/ العناية الشخصية في العزل المنزلي وغيرها .

وأورد الدليل جملة من النصائح للمصابين خلال الحجر المنزلي ومنها" الالتزام بالهدوء والاستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى استخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية استخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي وكذلك ارتداء الكمامة عند استلام أي أغراض من أي شخص داخل المنزل الذي يرتدي هو الآخر الكمامة مع الالتزام بترك مسافة مترين بينهما، فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأي معقم ".

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال على رقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة فيه، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

ويمكن الإطلاع على الدليل عبر الرابط : هنا 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يردها لاهلها سالمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
عبدالله
يعتبر مخالف صاحب الشاحنة لعدم استخدام طريق الشاحنات مخرج ١٨
فيصل
طيب حنا وش علانا منهم
فيصل
احمد ليش ماتروح الديره الان الحج قرب

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