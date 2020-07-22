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تجديد إيفاد 330 معلم سعودي للتدريس في مدارس وأكاديميات المملكة في الخارج

Time منذ ساعة
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تجديد إيفاد 330 معلم سعودي للتدريس في مدارس وأكاديميات المملكة في الخارج

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم تجديد إيفاد 330 معلم سعودي للتدريس في المدارس والأكاديميات السعودية في الخارج للعام الدراسي المقبل 1441 – 1442 هـ .

ووجهت وزارة التعليم مدراء المدارس والأكاديميات السعودية بالخارج بإشعار المعلمين المرشحين وإشعار إدارات التعليم في المناطق التي يتبعها المعلمون الموفدون ، وإشعار الإدارة العامة للتعليم بتاريخ تسلم العمل لكل معلم واسماء افراد اسرته المرافقين له .

ولا يتم قبول اعتذار المعلم عن العمل بعد مباشرة العمل حتى نهاية العام الدراسي ، ويتم إنهاء عقده في الحالات التالية:

1- مغادرة البلد الموفد إليه قبل الإستئذان من رئيسه المباشر والإدارة العامة للتعليم بالخارج .

2- التأخر عن مباشرة العمل لمدة 10 أيام من تاريخ بدء العمل .

3- مخالفة الأنظمة في البلد الموفد إليه .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يردها لاهلها سالمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
عبدالله
يعتبر مخالف صاحب الشاحنة لعدم استخدام طريق الشاحنات مخرج ١٨
فيصل
طيب حنا وش علانا منهم
فيصل
احمد ليش ماتروح الديره الان الحج قرب

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