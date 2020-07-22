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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جدة بنسبة 54%

Time منذ ساعة
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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جدة بنسبة 54%

جدة (صدى):
أعلنت "الصحة" زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة جدة بنسبة 54%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة مؤخرًا، بإضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، وإتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد - 19.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يردها لاهلها سالمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
عبدالله
يعتبر مخالف صاحب الشاحنة لعدم استخدام طريق الشاحنات مخرج ١٨
فيصل
طيب حنا وش علانا منهم
فيصل
احمد ليش ماتروح الديره الان الحج قرب

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