النصر يتخذ خطوة مهمة لإنهاء أزمة عسيري

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نادي النصر في طريقه لإنهاء أزمة انتقال اللاعب عبدالفتاح عسيري، جناح النادي الأهلي، بشكل نهائي، بعدما وقع اللاعب عقود انتقاله رسميا إلى النصر، بعد يومين فقط من دخوله الفترة الحرة من عقده مع الأهلي، في يوليو الحالي.
وأوضحت التقارير، أن النصر يحاول شراء ستة الأشهر الأخيرة من عقد عسيري مع الأهلي، وعدم الانتظار حتى يناير 2021، لضمان مشاركته مع الفريق الأول، في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.
وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن مجلس إدارة النصر، جهز خطابا رسميا لإرسالة إلى الأهلي، لطلب شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب.