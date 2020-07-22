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«السديس» يوجه بزيادة عدد اللغات في مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة إلى عشر لغات

Time منذ 37 دقيقة
Views 1250
«السديس» يوجه بزيادة عدد اللغات في مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة إلى عشر لغات

الرياض (صدى):
وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعرض خطة الرئاسة بموسم حج هذا العام بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة من خمس لغات إلى عشر لغات.

وأوضح معاليه أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستقوم بترجمة خطبة يوم عرفة لهذا العام إلى عشر لغات وهي:- ( الإنجليزية - الملاوية - الأوردية - الفارسية - الفرنسية - الصينية - التركية - الروسية - الهوساوية - البنغالية)، وذلك عبر التطبيق الخاص لترجمة الخطبة ومنصة منارة الحرمين،

وبين الدكتور السديس أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم، وأن المملكة مستعدة لعامها الثالث على التوالي بالعمل على هذا المشروع؛ إيصالاً لرسالة الإسلام الصحيحة لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وسأل معاليه الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين –حفظهما الله – خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمات جزيلة للإسلام والمسلمين.

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أحدث التعليقات

سلطان
التامين الشامل الي يخليه يسوي كذا
احمد
بلدنا اصبح محتل من الوافدين . صاروا أكثر من السكان الأصليين .
ابو احمد
يا رب سالناك وانت الكريم في ها العشره المباركة ارجعها الى اهلها سالمه. واحفظها من كل سوء.
سوالف عجيبه
راح تزين ان شاء الله
ابو محمد 😎
خير ماسويتوا فيهم ..

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