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موقف لافت لزوج دنيا بطمة في جلسة قضية «حمزة مون بيبي»

Time منذ 8 ساعات
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موقف لافت لزوج دنيا بطمة في جلسة قضية «حمزة مون بيبي»

أميرة خالد (صدى):
قرر القضاء المغربي تأجيل جلسة الحكم في قضية الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام المعروفة بقضية "حمزة مون بيبي" وهو الحساب الذي اشتهر بنشر صور فاضحة للمشاهير وتهديد سمعتهم .

وشهدت جلسة المحكمة حضور "بطمة " برفقة زوجها المخرج محمد الترك الذي لفت الجميع بمساندته لها والإصرار على برائتها وحضور عدد آخر من المتهمين والمجني عليهم في القضية التي شغلت الرأي العام .

الجدير بالذكر ان القضاء المغربي سبق وبررأ بطمة من تهمة النصب عبر "الحساب " لكنها تواجه تهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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