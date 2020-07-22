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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

Time منذ ساعة
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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, وتدني مدى الرؤية.

وبينت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

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أحدث التعليقات

سلطان
التامين الشامل الي يخليه يسوي كذا
احمد
بلدنا اصبح محتل من الوافدين . صاروا أكثر من السكان الأصليين .
ابو احمد
يا رب سالناك وانت الكريم في ها العشره المباركة ارجعها الى اهلها سالمه. واحفظها من كل سوء.
سوالف عجيبه
راح تزين ان شاء الله
ابو محمد 😎
خير ماسويتوا فيهم ..

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