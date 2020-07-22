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بالفيديو..البحث عن مفقودة بلقرن داخل منزل مهجور بعد سماع صوت بداخله

Time منذ ساعة
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بالفيديو..البحث عن مفقودة بلقرن داخل منزل مهجور بعد سماع صوت بداخله

عسير (صدى):
لا زال الغموض يسيطر على اختفاء فتاة بلقرن " ريما الشمراني " ،والتي تغيبت عن منزل ذويها منذ شهر.

ووثق مقطع فيديو متداول، استمرار عمليات البحث عن الفتاة، من قبل متطوعين، حيث ظهر عدد منهم يبحثون عنها داخل منزل مهجور.

وتوجه المتطوعون إلى أحد المنازل للبحث عن الفتاة بعدما أخبرهم آخرون أنهم سمعوا صوتها داخل المنزل.

وأوضح موثق المقطع أنهم لم يتمكنوا من العثور عليها، قائلا: " مسحنا المنطقة وما لقينا شيء وربما انتقلت إلى مكان آخر " .

يذكر أن إحدى قريبات " ريما " قد أفادت في وقت سابق بأنها كانت تعاني منذ من ضغوطات نفسية، بسبب تعرضها للتنمر من قبل صديقاتها.

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أحدث التعليقات

سلطان
التامين الشامل الي يخليه يسوي كذا
احمد
بلدنا اصبح محتل من الوافدين . صاروا أكثر من السكان الأصليين .
ابو احمد
يا رب سالناك وانت الكريم في ها العشره المباركة ارجعها الى اهلها سالمه. واحفظها من كل سوء.
سوالف عجيبه
راح تزين ان شاء الله
ابو محمد 😎
خير ماسويتوا فيهم ..

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