مؤسس أمازون يربح 13 مليار دولار في يوم واحد

وكالات (صدى):
تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلبًا على أرباح مختلف المؤسسات في أنحاء العالم، نجح بعض الأثرياء في تحقيق مكاسب خيالية خلال يوم واحد فقط.
وتمكن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، من تحقيق مكسب 13 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط، وهي أكبر قفزة في يوم واحد لشخص منذ إنشاء مؤشر " بلومبيرج " للمليارديرات في عام 2012.
وفي منتصف يوليو الجاري، تقدم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في الترتيب العالمي، بعد أن ربح 6 مليارات دولار على مدار يوم واحد فقط.
كما زادت ثروة المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة " لويس فيتون " المختصة ببيع السلع الفاخرة، الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، بمقدار 11 مليار دولار في يوم واحد، في مارس الماضي، مستفيدا من صعود أسواق الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة يومية منذ عام 1933.