باحثون يحذرون من تطبيق مراسلة " خطير " يهدد هواتف الأندرويد

وكالات (صدى):
كشف الباحثون الأمنيون عن خطر جديد بشأن ثغرات هواتف الأندرويد، وهو تطبيق Welcome Chat الشهير للمراسلة.
وأوضح الباحثون أن التطبيق يخزن الرسائل النصية والصور عبر الإنترنت بحيث يمكن للمخترقين سرقتها بسهولة.
وأشار الباحثون بشركة الأمن السيبراني ESET، إلى أنه تم تصميم تطبيق "Welcome Chat" للاتصال بالخادم المركزي كل خمس دقائق مع بعض أجزاء من آخر محادثات المستخدم مع الأصدقاء والعائلة والزملاء، بالإضافة إلى قدرته على التسلل للرسائل القصيرة المرسلة والمستلمة، وسجل المكالمات، وقائمة جهات الاتصال، وصور المستخدم، والمكالمات الهاتفية المسجلة، وموقع GPS.
ومن بين الثغرات القاتلة في التطبيق تخزين البيانات المرسلة من قبل المستخدمين في مكان غير آمن عبر شبكة الأنترنت ما يجعلها متاحة للاستيلاء عليها من قبل الهاكرز منذ لحظة التسجيل في الخدمة.
وتطبيق التجسس الترحيبي الخاص بـ Welcome Chat استهدف المستخدمين الناطقين بالعربية، إذ كل من لغة الموقع الافتراضية واللغة الافتراضية داخل التطبيق هي العربية.