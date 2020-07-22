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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 50 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات(جازان، عسير ،الباحة ، نجران). وتؤثر رياح نشطة على مناطق (القصيم ، الرياض ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية 18 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــ🎤ــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .👍.
ابو محمد 😎
فخار يطحن بعضه ..
. راعــي الـددســـن .
شــاطــئ جمـــيل .
. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك دكتور طول عمرنا ناكل سمك ونشرب اللبن .

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