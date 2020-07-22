بروتوكول مباريات دوري المحترفين: عدم الاحتفال بتسجيل الأهداف

ماجد محمد (صدى):
كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن بروتوكول المباريات، والذي لا يسمح بتواجد غير المصرح لهم داخل المنشأة.
ويفرض البروتوكول على المدربين والجهاز الإداري والطبي ومنظمي المباريات والعاملين بالمنشأة ارتداء الكمامات طوال الوقت، بجانب التباعد الاجتماعي الآمن على المقاعد وأرضية الملعب.
ويمنع مصافحة اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري، والبصق والمضمضة داخل ساحة الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة، ومنع تبادل قمصان اللاعبين مع بعضهم البعض.
ويسمح بجلوس الجهاز الفني والإداري فقط على مقاعد البدلاء على أن يتواجد لاعبي الاحتياط خلفهم على المدرجات، مع التأكيد على عدم الاحتفال بتسجيل الأهداف.
ويسمح بدخول وسائل الإعلام المصرح لها بحسب التنظيمات الجديدة الاستثنائية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي، ويسمح لكل وسيلة إعلامية بمصور واحد فقط ومراسل ميداني في نفس المنطقة.