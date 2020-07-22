ألمانيا تستنكر التنقيب التركي عن الغاز وتصفه بـ "الاستفزازات"

برلين (صدى):
صرح وزير الخارجية الألماني، أمس الثلاثاء، بأن العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أن تتحسن في حال أوقفت أنقرة " الاستفزازات " في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.
وقال الوزير هايكو ماس: " بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدا، يجب احترام القانون الدولي " .
وتابع: " لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الاوروبي بتركيا سيكون ممكنا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط، والتنقيب التركي قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف ".
وأكد الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عن تنقيب تركيا الغير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق في ليبيا.