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ألمانيا تستنكر التنقيب التركي عن الغاز وتصفه بـ "الاستفزازات"

Time منذ ساعة
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ألمانيا تستنكر التنقيب التركي عن الغاز وتصفه بـ "الاستفزازات"

برلين (صدى):
صرح وزير الخارجية الألماني، أمس الثلاثاء، بأن العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أن تتحسن في حال أوقفت أنقرة " الاستفزازات " في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.

وقال الوزير هايكو ماس: " بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدا، يجب احترام القانون الدولي " .

وتابع: " لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الاوروبي بتركيا سيكون ممكنا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط، والتنقيب التركي قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف ".

وأكد الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عن تنقيب تركيا الغير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق في ليبيا.

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أحدث التعليقات

ابو بندر
كفو
عبدالله
واصحاب السيارات اللي تلفت وتضررت من يعوضهم؟
ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له و يسكنه فسيج جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان
ابو عمار
ما عنكم سالفه يا المانيا والتركي يدور مصالحه ولو لا موافقتكم لما تخطى التركي حدوده
ابو عمار
طيب من وين جاب الوقود والا يقوم بخلط الوقود بالماء مثلا

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