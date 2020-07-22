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بالفيديو..حادث على الطريق الدائري بالرياض بسبب " هيدروليك مُعطل "

Time منذ 6 ساعات
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بالفيديو..حادث على الطريق الدائري بالرياض بسبب " هيدروليك مُعطل "

الرياض (صدى):
شهد الطريق الدائري الشرقي في الرياض، في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، تحطم إحدى اللوحات الإرشادية بعد اصطدام شاحنة بها.

وأسفر الحادث الذي وقع بسبب تعطل " هيدروليك " الشاحنة، عن إصابة السائق، وتعطل الحركة المرورية.

 

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أحدث التعليقات

النشمي
20 الف لاترده دامة صااااامل لايهوون
وسيم ٢٠٠٠
تستحق جايزة نوبل للسلام
ابوعبدالله
دايم نادي الفقر يخذون فضاله الهلال العالمي من لاعبين واخرتها الملعب لقد خدعوكم لو الهلال يبي الملعب كان دبل عليكم الدبل لان الملعب انتهاء صلاحية تركوها لكم
ابوعبدالله
الله يرحمه ويغفر له و يسكنه فسيج جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير على التنبيه ..

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