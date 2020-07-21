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بالفيديو..حادث على الطريق الدائري بالرياض بسبب " هيدروليك مُعطل "

Time منذ ساعة
Views 1991
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بالفيديو..حادث على الطريق الدائري بالرياض بسبب " هيدروليك مُعطل "

الرياض (صدى):
شهد الطريق الدائري الشرقي في الرياض، في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، تحطم إحدى اللوحات الإرشادية بعد اصطدام شاحنة بها.

وأسفر الحادث الذي وقع بسبب تعطل " هيدروليك " الشاحنة، عن إصابة السائق، وتعطل الحركة المرورية.

 

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أحدث التعليقات

ابو بندر
كفو
عبدالله
واصحاب السيارات اللي تلفت وتضررت من يعوضهم؟
ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له و يسكنه فسيج جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان
ابو عمار
ما عنكم سالفه يا المانيا والتركي يدور مصالحه ولو لا موافقتكم لما تخطى التركي حدوده
ابو عمار
طيب من وين جاب الوقود والا يقوم بخلط الوقود بالماء مثلا

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