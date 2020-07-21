وزير الشؤون الإسلامية: تعيش مملكتنا أسعد الليالي بشفاء خادم الحرمين

الرياض (صدى):
علق وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ترؤس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء بعد تماثله للشفاء.
وقال آل الشيخ: " تعيش مملكتنا الغالية ليلة من أسعد الليالي بشفاء واستقرار صحة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية وحفظه من كل مكروه، وأسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والأستقرار وأن يصرف عنها الوباء " .
وكان خادم الحرمين الشريفين ترأس جلسة مجلس الوزراء عقب تماثله للشفاء من العارض الصحي.
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