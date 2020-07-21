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وزير الشؤون الإسلامية: تعيش مملكتنا أسعد الليالي بشفاء خادم الحرمين

Time منذ ساعة
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وزير الشؤون الإسلامية: تعيش مملكتنا أسعد الليالي بشفاء خادم الحرمين

الرياض (صدى):
علق وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ترؤس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء بعد تماثله للشفاء.

وقال آل الشيخ: " تعيش مملكتنا الغالية ليلة من أسعد الليالي بشفاء واستقرار صحة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية وحفظه من كل مكروه، وأسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والأستقرار وأن يصرف عنها الوباء " .

وكان خادم الحرمين الشريفين ترأس جلسة مجلس الوزراء عقب تماثله للشفاء من العارض الصحي.

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أحدث التعليقات

abdul
الفين ونص حالة وفاة ! يا ساتر. اللهم يا دافع البلاء ، ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك. يا الله !
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ✍🏻🇸🇦✍🏻: نحمد ✍🏻الله 🤲🏻علَى ✍🏻سلامتك 🤲🏻 يا ✍🏻مليكنا :💚سلمان ☝️ لك ✍🏻طلة ⬅️مثل ☝️نور ☝️القمر ⬅️ ليا ☝️بان 💚🇸🇦💚 الله🤲🏻يديمك ✍🏻 يا ✅عزّ 🇸🇦الشعب 🇸🇦وَ ✅فخر ☝️الأوطان 🌍 أنتم✍🏻رمز ✅للشموخ✅يا : شَدِيد✍🏻البأس✅ قَوِي ⬅️ الإيمان 🇸🇦 بَعْد✍🏻طاعة ☝️الله☝️ثمّ ✍🏻الرّسول ☝️المصطفى ☝️ولائنا ☝️ لسيد ☝️القوم ✅الملك ⬅️سلمان 💚🇸🇦💚 هَذَا ✍🏻نهج 🇸🇦الشعب 🇸🇦السّعودي✅ وَ ✅حياته ⬅️الحافلة☝️ في ☝️طاعة ⬅️الرحْمن🇸🇦✅🇸🇦☝️ مَع 💚 وافر 💚 المحبة 🇸🇦.
تركي عبدالله
هاذي بسه تلعب حديد
فلان
يقبل البدل باافيو وازيده 3000؟
زائر
ههههههههههههه

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