الجيش المصري يُكذب «الجزيرة» ويكشف تفاصيل هجوم بئر العبد بالفيديو: «قتلنا 18 إرهابيًا»

القاهرة (صدى):
رد الجيش المصري في بيان توضيحي، اليوم على شائعات سقوط عدد كبير من ضباط القوات المسلحة في هجوم مسلح على معسكر في بئر العبد في سيناء.
وقال الجيش المصري في بيانه الرسمي منذ قليل: "مقتل ١٨ إرهابيًا إثر إحباط هجوم إرهابي على ارتكاز أمني للقوات المسلحة بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء أسفر عن استشهاد ٢ من أبطال القوات المسلحة وإصابة ٤ آخرين".
وكانت انتشرت عدد من الأرقام المزيفة عبر منصات الإعلام التابعة لقطر وتركيا وعلى رأسهم الجزيرة التي زعمت سقوط أكثر من 70 من أبطال القوات المسلحة.
ويأتي الهجوم المسلح تزامنًا مع موافقة مصر على إرسال قواتها إلى ليبيا لحماية حدودها من الغزو التركي.