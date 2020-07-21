الوسائل السعودية : نسعى لتحويل ملعب الجامعة لـ«رقمي»

ماجد محمد (صدى):
أعلنت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان الفائزة بحقوق استثمار ملعب جامعة الملك سعود أنها تسعى لتحويل الملعب الرياضي لأول ملعب رقمي في المنطقة.
ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو أرفقته بتعليق "حكاية جديدة.. لـ10 سنوات" وظهر في المقطع لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه مع التعليق "املأ انتظارك بالترفيه وعش تجربة مختلفة من لحظة الدخول كن في حكاية جديدة لملعب رقمي"
وقالت وسائل إعلامية محلية أن الشركة خاطبت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 14 شركة من أفضل الشركات في العالم التي تتميز في إدارة الملاعب وتشغيلها.
ويذكر أنها تلقت موافقات رسمية من أكثر من شركة تشغل وتدير ملعب فالنسيا الإسباني وويست هام الإنجليزي وملعب "سنتياغو برنابيو" لإدارة وتشغيل ونقل التجربة للملعب الرياضي لجامعة الملك سعود.