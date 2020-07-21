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مدارس الطيران تضلل الشباب بالترويج لوظائف ومرتبات خيالية

Time منذ ساعة
Views 1653
مدارس الطيران تضلل الشباب بالترويج لوظائف ومرتبات خيالية

عادل الحربي (صدى):
حذر خبراء من بعض مدراس الطيران التي تروج عبر برامجها التسويقية المضللة بأن الوظيفة مضمونة لخريجيها (بعد حصولهم على دورة تأهيلية لطائرة إيرباص ٣٢٠).

وذكر حساب عشاق عالم الطيران على " تويتر " إن هذه المدارس يركزون في موادهم الدعائية على ترويج أرقام فلكية غير صحيحة ولا واقعية من رواتب للطيارين بعد التخرج مباشرة .

وأضاف : لذلك، يأتي في محاولة لإغراء الشباب المقبل على الإنخراط في قطاع الطيران للدراسة في مدارسهم بتكاليف باهظة تصل إلى نصف مليون ريال.

كما يتم تنفيذ هذه الحملات التسويقية التجارية البحتة، في ظل تكدس مئات الطيارين السعوديين الحاصلين على رخص الطيران التجاري و العاطلين عن العمل .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الحر عامل عمايله
عابر سبيل
حسبي الله عليهم ذولا مجرمين
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
جهل عظيم ..
ابن حزم
الصلح خير

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