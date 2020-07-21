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النصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الفتح
منذ ساعة
1696
طلال الغامدي (صدى):
اختتم فريق النصر اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة الفريق الودية المغلقة غدًا أمام الفتح.
وتضمنت تدريبات الفريق تمارين تكتيكية وتمارين مسائية ولياقية.
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أحدث التعليقات
ابن حزم
الحر عامل عمايله
عابر سبيل
حسبي الله عليهم ذولا مجرمين
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
جهل عظيم ..
ابن حزم
الصلح خير
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