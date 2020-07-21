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مصر تعلن عن مشروعات كبيرة بشأن النيل

Time منذ 15 دقيقة
Views 1425
مصر تعلن عن مشروعات كبيرة بشأن النيل

القاهرة (صدى):
كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر محمد السباعي، أ نبلاده تسعى لتنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من موارد المياه.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إم بي سي مصر2” اليوم الثلاثاء، أن “نهر النيل يمثل 97% من الموارد المائية وإنه في ظل تحديات المياه وسد النهضة الإثيوبي، تسعى الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من موارد المياه من خلال المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الزراعي والصحي.

وأضاف : وتوفير قطع موفرة للاستخدامات المنزلية لتوفير ما يتراوح ما بين 40 و45% من المياه المستخدمة من قبل المواطنين في المنازل”.

وتابع أن وزير الري المصري محمد عبد العاطي استعرض خلال اجتماعه مع عاصم الجزار وزير الإسكان، الخطة التفصيلية للتوسع في محطات تحلية المياه في إطار الاستراتيجية القومية للمياه 2037.

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أحدث التعليقات

تركي
الطواقي قامو ينابحون نسو المليارات اللي راحت علي اجانبهم ولا اعتزال القنصه اللي يسمونه القناص ولا جايب تايلر اسمع باورع انت وياه قدام عمامك النصر تسكت لاتتطاول علي اسياد اجدادك قبلك
زاير الشمالي
لا والله غير صحيح ماقلت الي فازت فيه شركة الوسائل والنصر لم يقدم عرض نهائي للجامعة ولاتحسب الملعب للنصر الشركة راح تأجره على النصر وعلى وزارة الرياضة وهيئة الترفيه هل بأستطاعت النصر دفع ٢٦٥ مليون وهم حقوق السالم مادفعوها ٨ ملايين
واضح*** وصريح***
مردغه وحاس مريره..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن الاسره كلها خربانه .. الله اعلم ..

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