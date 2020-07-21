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3 حالات يحق فيها للمستهلك طلب تعويض مالي «فيديو» 

Time منذ 32 دقيقة
Views 1633
3 حالات يحق فيها للمستهلك طلب تعويض مالي «فيديو» 

الرياض (صدى):
أوضح عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة أنه يحق للمستهلك طلب التعويض إذا تعرض لضرر مادي أو معنوي ناتج عن شراء سلعة أو خدمة استفاد منها.

ولفت الحسين خلال مقطع فيديو إلى أن يحق للمستهلك طلب التعويض المالي في ٣ حالات ومنها إذا كانت السلعة مغشوشة أو مخالفة لما تم طلبه أو معيبة وبها قطع ناقصة.

وأشار إلى أنه في هذه الحالات يحق للمستهلك التعويض المالي عن أضرار تعرض لها ويكون ذلك عن طريق القضاء، موضحا أن المادة ١٢ من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على الآتي: يحق لكل مستهلك تضرر من منتج أو خدمة، طلب التعويض ويكون ذلك أمام القضاء والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق للمستهلك.

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أحدث التعليقات

تركي
الطواقي قامو ينابحون نسو المليارات اللي راحت علي اجانبهم ولا اعتزال القنصه اللي يسمونه القناص ولا جايب تايلر اسمع باورع انت وياه قدام عمامك النصر تسكت لاتتطاول علي اسياد اجدادك قبلك
زاير الشمالي
لا والله غير صحيح ماقلت الي فازت فيه شركة الوسائل والنصر لم يقدم عرض نهائي للجامعة ولاتحسب الملعب للنصر الشركة راح تأجره على النصر وعلى وزارة الرياضة وهيئة الترفيه هل بأستطاعت النصر دفع ٢٦٥ مليون وهم حقوق السالم مادفعوها ٨ ملايين
واضح*** وصريح***
مردغه وحاس مريره..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن الاسره كلها خربانه .. الله اعلم ..

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3 حالات يحق فيها للمستهلك طلب تعويض مالي «فيديو» 
3 حالات يحق فيها للمستهلك طلب تعويض مالي «فيديو» 
Time منذ 32 دقيقة Views 1633