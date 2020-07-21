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مبابي يحسم مصيره مع سان جيرمان

Time منذ 54 دقيقة
Views 1602
مبابي يحسم مصيره مع سان جيرمان

وكالات (صدى):
حسم د كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من النادي حيث أكد استمراره في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

وقال مبابي، خلال تصريحات لقناة “ beIN SPORTS“ الفرنسية، عقب مباراة فريقه الودية ضد سيلتك، اليوم الثلاثاء:“يسعدني أن أكون جزءًا من تاريخ النادي وأن أبقى لموسم رابع هنا في باريس سان جيرمان، وسأبقى مع هذا المشروع حتى أحقق أهداف النادي“.

وكان مبابي قد كتب عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ احتفالًا بالقميص الجديد لفريقه:“فخور لقدرتي على كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي بموسم 2021/2020″.

وأضاف:“معًا.. نحن فريق لا يقهر“.

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أحدث التعليقات

تركي
الطواقي قامو ينابحون نسو المليارات اللي راحت علي اجانبهم ولا اعتزال القنصه اللي يسمونه القناص ولا جايب تايلر اسمع باورع انت وياه قدام عمامك النصر تسكت لاتتطاول علي اسياد اجدادك قبلك
زاير الشمالي
لا والله غير صحيح ماقلت الي فازت فيه شركة الوسائل والنصر لم يقدم عرض نهائي للجامعة ولاتحسب الملعب للنصر الشركة راح تأجره على النصر وعلى وزارة الرياضة وهيئة الترفيه هل بأستطاعت النصر دفع ٢٦٥ مليون وهم حقوق السالم مادفعوها ٨ ملايين
واضح*** وصريح***
مردغه وحاس مريره..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن الاسره كلها خربانه .. الله اعلم ..

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