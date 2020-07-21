مبابي يحسم مصيره مع سان جيرمان

وكالات (صدى):
حسم د كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من النادي حيث أكد استمراره في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.
وقال مبابي، خلال تصريحات لقناة “ beIN SPORTS“ الفرنسية، عقب مباراة فريقه الودية ضد سيلتك، اليوم الثلاثاء:“يسعدني أن أكون جزءًا من تاريخ النادي وأن أبقى لموسم رابع هنا في باريس سان جيرمان، وسأبقى مع هذا المشروع حتى أحقق أهداف النادي“.
وكان مبابي قد كتب عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ احتفالًا بالقميص الجديد لفريقه:“فخور لقدرتي على كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي بموسم 2021/2020″.
وأضاف:“معًا.. نحن فريق لا يقهر“.