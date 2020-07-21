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الصحة توضح حقيقة مساهمة البروتوكولات العلاجية في رفع حالات التعافي

Time منذ 55 دقيقة
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الصحة توضح حقيقة مساهمة البروتوكولات العلاجية في رفع حالات التعافي

الرياض (صدى):
أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، حقيقة مساهمة البروتوكولات الطبية التي اتُّبعت مؤخراً لعلاج المرضى وأدت لارتفاع حالات التعافي بشكل كبير يوميا.

وقال خلال مؤتمر تطورات فيروس كورونا المستجد إن بالمملكة كوادر وطنية متميزة تعمل مع كافة من يتصدون لهذه الجائحة.

وأضاف أن هناك فريقا متخصصا يقوم بمراجعة البروتوكولات وتحديثها وتطويرها، حيث حُدّثت قرابة 10 مرات خلال فترة قصيرة جدا، ما يدل على قوة الرصد العلمي لتقديم أفضل خدمة للمصابين.

وتابع أن هناك أدلة علاجية رديفة مساندة متفرعة من تلك البروتوكولات الرئيسية تجاوز عددها الـ 20، تدعم مختلف التخصصات الفرعية، وكل هذه القدرات وُضعت بين أيدي الممارسين الصحيين لعلاج المرضى، ما أدى لارتفاع حالات التعافي.

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أحدث التعليقات

تركي
الطواقي قامو ينابحون نسو المليارات اللي راحت علي اجانبهم ولا اعتزال القنصه اللي يسمونه القناص ولا جايب تايلر اسمع باورع انت وياه قدام عمامك النصر تسكت لاتتطاول علي اسياد اجدادك قبلك
زاير الشمالي
لا والله غير صحيح ماقلت الي فازت فيه شركة الوسائل والنصر لم يقدم عرض نهائي للجامعة ولاتحسب الملعب للنصر الشركة راح تأجره على النصر وعلى وزارة الرياضة وهيئة الترفيه هل بأستطاعت النصر دفع ٢٦٥ مليون وهم حقوق السالم مادفعوها ٨ ملايين
واضح*** وصريح***
مردغه وحاس مريره..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن الاسره كلها خربانه .. الله اعلم ..

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