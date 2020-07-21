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بالصور.. عمر البشير يظهر للمرة الأولى بملابس السجن

Time منذ ساعة
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بالصور.. عمر البشير يظهر للمرة الأولى بملابس السجن

الخرطوم (صدى):
أظهرت صور حديثة، الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لحظة وصوله إلى المحكمة، لمحاكمته في قضية انقلاب عام 1989م.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صور "البشير" بملابس الإصلاحية للمرة الأولى، إذ كان يظهر مرتدياً الزي السوداني المكتمل الجلباب والعمة والشال المطرز.

وبدأت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومعه 16 آخرون، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة خاصة من 3 قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

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أحدث التعليقات

تركي
الطواقي قامو ينابحون نسو المليارات اللي راحت علي اجانبهم ولا اعتزال القنصه اللي يسمونه القناص ولا جايب تايلر اسمع باورع انت وياه قدام عمامك النصر تسكت لاتتطاول علي اسياد اجدادك قبلك
زاير الشمالي
لا والله غير صحيح ماقلت الي فازت فيه شركة الوسائل والنصر لم يقدم عرض نهائي للجامعة ولاتحسب الملعب للنصر الشركة راح تأجره على النصر وعلى وزارة الرياضة وهيئة الترفيه هل بأستطاعت النصر دفع ٢٦٥ مليون وهم حقوق السالم مادفعوها ٨ ملايين
واضح*** وصريح***
مردغه وحاس مريره..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يمكن الاسره كلها خربانه .. الله اعلم ..

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