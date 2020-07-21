بالصور.. عمر البشير يظهر للمرة الأولى بملابس السجن

الخرطوم (صدى):
أظهرت صور حديثة، الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لحظة وصوله إلى المحكمة، لمحاكمته في قضية انقلاب عام 1989م.
ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صور "البشير" بملابس الإصلاحية للمرة الأولى، إذ كان يظهر مرتدياً الزي السوداني المكتمل الجلباب والعمة والشال المطرز.
وبدأت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومعه 16 آخرون، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة خاصة من 3 قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
اقرأ أيضًا: