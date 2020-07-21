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مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن رسميا إنجاز ملء خزان سد النهضة

Time منذ 7 دقائق
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مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن رسميا إنجاز ملء خزان سد النهضة

أديس أبابا (صدى):
أعلنت إثيوبيا رسميا، اليوم الثلاثاء، أنها أنهت المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان له عقب مشاركته في القمة الأفريقية المصغرة بشأن قضية سد النهضة، إن الفيضان الحالي وحالة الجريان السطحي في المنطقة جعلت الظروف مواتية لملء السد.

وأضاف البيان: أصبح من الواضح على مدى الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار أنه تم إنجاز أول ملء لسد النهضة.

وذكر البيان أن إثيوبيا ومصر والسودان اتفقت في القمة على استمرار النقاشات الفنية بشأن عملية الملء المستمرة حتى الوصول إلى اتفاق شامل.

وأكد البيان تمسك إثيوبيا بما وصفته "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، التي تتم من خلال الآليات الإقليمية القائمة".

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أحدث التعليقات

عبدالله
لولا خبث علي عبدالله صالح ما دخل الحوثيين عمران وبعدها اقتحموا صنعاء لتبدأ معاناة اليمنيين وجيرانهم من جرائم مرتزقة الفرس. ولكن الله بالمرصاد حيث قُتل على يد من ساعدهم بخبثه. ادخل بلدة في صراع وجوع من اجل الرجوع للرئاسة
عبدالله
ايوه خلوا الناس تنبسط. كان اول كلها مخيمات دعوية لابو زقم وغيرهم.
مطر الاسود
دجاجة حفرت على راسها عفرت
محمد
والله بطلو هالحركات من زمان
ابو فواز
الغريب أن الموضوع ذهب بعيدا وتم نسيان أو تناسي المتحرش ما هي العقوبة التي تمت بحقه وأين الجهات المسؤلة عام حدث ولماذا لم نسمع رأيها بما حدث

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