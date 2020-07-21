بالفيديو.. المصلح يوضح حكم صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء من رمضان

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ خالد المصلح حكم صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء من رمضان.
وقال المصلح خلال حواره في برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" هذه الأيام محل للعمل الصالح بكل ألوانه وصوره ويشمل الواجب الذي افترضه الله علي الإنسان ".
وأضاف المصلح، قائلا:" أوصى من عليه صوم من رمضان أن يقضيه في العشر الأوائل من ذي الحجة "، موضحا أن " الصوم في هذه الأيام أفضل عند الله من الذي يصوم هذه الأيام تطوعا ".
وتابع أن الاشتغال بقضاء الواجب أفضل من الصيام التطوعي، مبينا أن الاشتغال بالواجبات الخاصة بالصلوات والنوافل أعظم والبداية تكون بإتقان الفرائض وإتمامها.