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بالفيديو.. المصلح يوضح حكم صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء من رمضان

Time منذ 4 دقائق
Views 1181
بالفيديو.. المصلح يوضح حكم صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء من رمضان

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ خالد المصلح حكم صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء من رمضان.

وقال المصلح خلال حواره في برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" هذه الأيام محل للعمل الصالح بكل ألوانه وصوره ويشمل الواجب الذي افترضه الله علي الإنسان ".

وأضاف المصلح، قائلا:" أوصى من عليه صوم من رمضان أن يقضيه في العشر الأوائل من ذي الحجة "، موضحا أن " الصوم في هذه الأيام  أفضل عند الله من الذي يصوم هذه الأيام تطوعا ".

وتابع أن الاشتغال بقضاء الواجب أفضل من الصيام التطوعي،  مبينا أن الاشتغال بالواجبات الخاصة بالصلوات والنوافل أعظم والبداية تكون بإتقان الفرائض وإتمامها.

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أحدث التعليقات

عبدالله
لولا خبث علي عبدالله صالح ما دخل الحوثيين عمران وبعدها اقتحموا صنعاء لتبدأ معاناة اليمنيين وجيرانهم من جرائم مرتزقة الفرس. ولكن الله بالمرصاد حيث قُتل على يد من ساعدهم بخبثه. ادخل بلدة في صراع وجوع من اجل الرجوع للرئاسة
عبدالله
ايوه خلوا الناس تنبسط. كان اول كلها مخيمات دعوية لابو زقم وغيرهم.
مطر الاسود
دجاجة حفرت على راسها عفرت
محمد
والله بطلو هالحركات من زمان
ابو فواز
الغريب أن الموضوع ذهب بعيدا وتم نسيان أو تناسي المتحرش ما هي العقوبة التي تمت بحقه وأين الجهات المسؤلة عام حدث ولماذا لم نسمع رأيها بما حدث

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