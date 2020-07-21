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المكان الذي سيلعب فيه الهلال بعد استحواذ «الوسائل» على ملعب الجامعة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1633
المكان الذي سيلعب فيه الهلال بعد استحواذ «الوسائل» على ملعب الجامعة

ماجد محمد (صدى):
أثيرت العديد من التساؤلات بعد استحواذ شركة الوسائل للإعلان على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" على حساب المنافس الهلال، لمدة 10 سنوات، مقابل 265 مليون ريال، حيث سيكون التوقيع الرسمي، غدًا الأربعاء، مع رئيس الجامعة.

وتساءل جمهور نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ملعبهم الجديد في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي الرياضي، محمد الذايدي، عبر حسابه على تويتر:"الوسائل تكسب مناقصة ملعب الهلال القديم، مبارك.. الزعيم سيعود للعب في معقله التاريخي استاد الملك فهد والذي حقق على أرضه أغلب بطولاته".

وأضاف الإعلامي عبدالعزيز الهشبول، عبر حسابه:“مجرد استنتاج، الهلال والشباب سيرفضان عرض شركة الوسائل للعب على ملعب الجامعة، والهلال يستعد لإنشاء مشروع خاص يتضمن مدينة رياضية خاصة، والشباب صرح بأن ملعب النادي جاهز لاستضافة المباريات، وعمومًا بالنسبة لجمهور الهلال كما عودنا منذ سنين بأن كل الملاعب هي كملعب محيط الرعب".

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أحدث التعليقات

عبدالله
لولا خبث علي عبدالله صالح ما دخل الحوثيين عمران وبعدها اقتحموا صنعاء لتبدأ معاناة اليمنيين وجيرانهم من جرائم مرتزقة الفرس. ولكن الله بالمرصاد حيث قُتل على يد من ساعدهم بخبثه. ادخل بلدة في صراع وجوع من اجل الرجوع للرئاسة
عبدالله
ايوه خلوا الناس تنبسط. كان اول كلها مخيمات دعوية لابو زقم وغيرهم.
مطر الاسود
دجاجة حفرت على راسها عفرت
محمد
والله بطلو هالحركات من زمان
ابو فواز
الغريب أن الموضوع ذهب بعيدا وتم نسيان أو تناسي المتحرش ما هي العقوبة التي تمت بحقه وأين الجهات المسؤلة عام حدث ولماذا لم نسمع رأيها بما حدث

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