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شاطئ المسرح المفتوح في ينبع نقطة جذب للآلاف من الزوار
منذ ساعة
610
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أحدث التعليقات
عبدالله
لولا خبث علي عبدالله صالح ما دخل الحوثيين عمران وبعدها اقتحموا صنعاء لتبدأ معاناة اليمنيين وجيرانهم من جرائم مرتزقة الفرس. ولكن الله بالمرصاد حيث قُتل على يد من ساعدهم بخبثه. ادخل بلدة في صراع وجوع من اجل الرجوع للرئاسة
عبدالله
ايوه خلوا الناس تنبسط. كان اول كلها مخيمات دعوية لابو زقم وغيرهم.
مطر الاسود
دجاجة حفرت على راسها عفرت
محمد
والله بطلو هالحركات من زمان
ابو فواز
الغريب أن الموضوع ذهب بعيدا وتم نسيان أو تناسي المتحرش ما هي العقوبة التي تمت بحقه وأين الجهات المسؤلة عام حدث ولماذا لم نسمع رأيها بما حدث
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