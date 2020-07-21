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أول مواطنة في مجال الفندقة تتحدث عن تجربتها 

Time منذ ساعة
Views 1894
أول مواطنة في مجال الفندقة تتحدث عن تجربتها 

علي القحطاني (صدى):
تحدثت المواطنة وضحى العتيبي عن تحقيق حلمها في العمل بالفندقة، موضحة أنها بحثت في تخصصات الجامعات بالمملكة فذهبت للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة إدارة الفنادق والمنتجعات.

ولفتت العتيبي إلى أنها واصلت مشروعها الدراسي، وعادت للمملكة كأول مواطنة تحمل هذا التخصص الجامعي النادر، مضيفة أن قرار التوطين يعد أحد مسارات الرؤية السعودية فرجاً لها لتصبح من أوائل السعوديات العاملات في هذا المجال متسلحة بالشهادة والخبرة.

وأوضحت أنها تقدمت لعدد من الفنادق، وتم رفضها كونها أنثى، حتى جاء قرار التوطين فقُبلت في أحد الفنادق، متابعة: في البداية كنت أواجه حرجاً بالغاً، وربما بعض الانتقادات بسبب عدم تقبل المجتمع، فالخطوة جريئة وجديدة، لكن بعد فترة تقبلوا ذلك، لكني في كل الأحوال لن أتوقف.

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أحدث التعليقات

عبدالله
لولا خبث علي عبدالله صالح ما دخل الحوثيين عمران وبعدها اقتحموا صنعاء لتبدأ معاناة اليمنيين وجيرانهم من جرائم مرتزقة الفرس. ولكن الله بالمرصاد حيث قُتل على يد من ساعدهم بخبثه. ادخل بلدة في صراع وجوع من اجل الرجوع للرئاسة
عبدالله
ايوه خلوا الناس تنبسط. كان اول كلها مخيمات دعوية لابو زقم وغيرهم.
مطر الاسود
دجاجة حفرت على راسها عفرت
محمد
والله بطلو هالحركات من زمان
ابو فواز
الغريب أن الموضوع ذهب بعيدا وتم نسيان أو تناسي المتحرش ما هي العقوبة التي تمت بحقه وأين الجهات المسؤلة عام حدث ولماذا لم نسمع رأيها بما حدث

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