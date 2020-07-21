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شاهد.. مراسلة الجزيرة تسب متحدثة البيت الأبيض بألفاظ قذرة أمام الجميع

Time منذ 35 دقيقة
Views 2177
شاهد.. مراسلة الجزيرة تسب متحدثة البيت الأبيض بألفاظ قذرة أمام الجميع

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية وهي تسب المتحدثة باسم البيض الأبيض كايلى مكينانى، أمام بقية المراسلين والصحفيين في مؤتمر صحفي رسمي.

وكشف التسجيل التليفزيوني، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت تجيب على سؤال للمراسلة بشكل حاد، ثم وصفتها المراسلة بأنها "كاذبة" ثم نعتتها بكلمة غير لائقة.

وأنهت "كايلي"، المحادثة معها عبر السماح لمراسلة أخرى بتوجيه سؤالها لها، وقامت بتجاهلها.

وتداول النشطاء الأمريكان، مقطع الفيديو للتعبير عن استيائهم من سلوك المراسلة، إذ وصفوها بأنها "مراسلة الأخبار المفبركة"، في إشارة إلى فبركة قناة الجزيرة للأخبار.

كما طالبوا البيت الأبيض بإلغاء أوراق اعتمادها بسبب سلوكها غير المقبول.

يأتي في كسلوك مُشين لمراسلة الجزيرة التي لا طالما تتغنى بمهنيتها، فقد تبيّن المستوى المتدني للإعلاميين الذين يعتمدونهم سواء في النسخة العربية أو حتى الإنجليزية.

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أحدث التعليقات

عبدالله
لولا خبث علي عبدالله صالح ما دخل الحوثيين عمران وبعدها اقتحموا صنعاء لتبدأ معاناة اليمنيين وجيرانهم من جرائم مرتزقة الفرس. ولكن الله بالمرصاد حيث قُتل على يد من ساعدهم بخبثه. ادخل بلدة في صراع وجوع من اجل الرجوع للرئاسة
عبدالله
ايوه خلوا الناس تنبسط. كان اول كلها مخيمات دعوية لابو زقم وغيرهم.
مطر الاسود
دجاجة حفرت على راسها عفرت
محمد
والله بطلو هالحركات من زمان
ابو فواز
الغريب أن الموضوع ذهب بعيدا وتم نسيان أو تناسي المتحرش ما هي العقوبة التي تمت بحقه وأين الجهات المسؤلة عام حدث ولماذا لم نسمع رأيها بما حدث

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