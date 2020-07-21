شاهد.. مراسلة الجزيرة تسب متحدثة البيت الأبيض بألفاظ قذرة أمام الجميع

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية وهي تسب المتحدثة باسم البيض الأبيض كايلى مكينانى، أمام بقية المراسلين والصحفيين في مؤتمر صحفي رسمي.
وكشف التسجيل التليفزيوني، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت تجيب على سؤال للمراسلة بشكل حاد، ثم وصفتها المراسلة بأنها "كاذبة" ثم نعتتها بكلمة غير لائقة.
وأنهت "كايلي"، المحادثة معها عبر السماح لمراسلة أخرى بتوجيه سؤالها لها، وقامت بتجاهلها.
وتداول النشطاء الأمريكان، مقطع الفيديو للتعبير عن استيائهم من سلوك المراسلة، إذ وصفوها بأنها "مراسلة الأخبار المفبركة"، في إشارة إلى فبركة قناة الجزيرة للأخبار.
كما طالبوا البيت الأبيض بإلغاء أوراق اعتمادها بسبب سلوكها غير المقبول.
يأتي في كسلوك مُشين لمراسلة الجزيرة التي لا طالما تتغنى بمهنيتها، فقد تبيّن المستوى المتدني للإعلاميين الذين يعتمدونهم سواء في النسخة العربية أو حتى الإنجليزية.