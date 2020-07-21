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" الصحة " تقدم وصفة تعايش لكبار السن مع كورونا 

Time منذ ساعة
Views 2005
" الصحة " تقدم وصفة تعايش لكبار السن مع كورونا 

علي القحطاني (صدى):
قدمت وزارة الصحة وصفة تعايش لكبار السن مع كورونا، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصحة للقضاء على الفيروس المستجد.

وتضمنت وصفة التعايش الآتي: التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية " غسل وتعقيم اليدين - التباعد الجسدي - لبس الكمامة "، إبعادهم عن التعرض المكثف لأخبار الجائحة.

وشملت الوصفة: إبقاؤهم على تواصل مع الأبناء والأهل، الحفاظ على تناولهم للأدوية في مواعيدها، الالتزام بالخطة العلاجية، الالتزام بمتابعتهم للمواعيد الطبية الضرورية، الحرص على أخذهم لقسط كاف من الراحة، إدخال السوائل والألياف في نظامهم الغذائي.

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أحدث التعليقات

عبدالله
لولا خبث علي عبدالله صالح ما دخل الحوثيين عمران وبعدها اقتحموا صنعاء لتبدأ معاناة اليمنيين وجيرانهم من جرائم مرتزقة الفرس. ولكن الله بالمرصاد حيث قُتل على يد من ساعدهم بخبثه. ادخل بلدة في صراع وجوع من اجل الرجوع للرئاسة
عبدالله
ايوه خلوا الناس تنبسط. كان اول كلها مخيمات دعوية لابو زقم وغيرهم.
مطر الاسود
دجاجة حفرت على راسها عفرت
محمد
والله بطلو هالحركات من زمان
ابو فواز
الغريب أن الموضوع ذهب بعيدا وتم نسيان أو تناسي المتحرش ما هي العقوبة التي تمت بحقه وأين الجهات المسؤلة عام حدث ولماذا لم نسمع رأيها بما حدث

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