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حقيقة الرواق العثماني الذي يُحاول الأتراك تزييف تاريخه

Time منذ 8 دقائق
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حقيقة الرواق العثماني الذي يُحاول الأتراك تزييف تاريخه

أنقرة (صدى):
يحاول الأتراك تزييف حقيقة الرواق العثماني في الحرم المكي الشريف ونسبه إلى المحتل العثماني، إلا أن حقيقة الرواق هي أنه أنشئ في عهد ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسُمّي "الرواق العثماني" نسبةً إليه.

وأوضح "تاريخ آل سعود" ، أن أصاحب مؤلفات التاريخ والبلدانيّات أكدوا هذه الحقيقة بالإجماع، ومنهم البلاذري المتوفى عام (279هـ/892م) حيث قال في فتوحه: "عثمان أول من اتخذ للمسجد الأروقة"، وكان ذلك قبل وجود الدولة العثمانية بقرابة تسعة قرون من الزمان.

وأضاف: مرت عمارة الحرمين الشريفين بمراحل عدة، بدءًا من عهد الخليفة عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، ومن بعده الخليفة عُثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي رأى ضرورة توسعة الحرم المكي، وخلال هذه التوسعة، أمر عُثمان بإنشاء أروقة للمسجد.

وتابع: ثم توالت بعد ذلك الإضافات والتطوير المعماري للحرم في الأسقف والأعمدة والرواق والمآذن في عهد الصحابي عبدالله بن الزبير سنة 64هـ، وفي عهد الخلفاء الأمويين عبدالملك بن مروان سنة 75هـ، وابنه الوليد، ثم في عهد خلفاء بني العباس كأبي جعفر المنصور، ومحمد المهدي، الذي شهد زمنه توسعة كبيرةً وسمي آنذاك بالرواق العباسي الكبير، ثم في عهد المعتضد بالله، وعهد المقتدر بالله.

وتواصلت بعد ذلك العناية والاهتمام بالحرم المكي الشريف تطويراً وتوسعةً ورعايةً في العهد السعودي الزاهر؛ حيث أعطى ملوك السعودية جل اهتمامهم للحرمين وتوسعتهما والعناية بهما، وذلك بعد عقود الإهمال التي مرت بها في العهد العثماني الذي لم يشهد دخول أي حاكم عثماني مكة حاجّاً.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يشافيه ويعافيه،،
واضح*** وصريح***
الله يشفيها ويعافيها،
واضح*** وصريح***
سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر.. .Glory be to God, praise be to God, there is no god but God, and God is great
زاير
ترثك و انت حي و تاخذ حضانك عيالك و تجبرك تدفع نفقه و مصاريف كثيييييره.
اجلس في بيتك
انت دوم تعليقاتك ساذجه ولا تعرف تكتب

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